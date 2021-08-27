Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 14:10
14:09
Экономика
Бизнес-процессы «Газпрома» цифровизируют с помощью российского ПО
14:06
Армия
Шойгу обозначил сроки ввода в эксплуатацию нового госпиталя в Казани
14:06
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в английском курортном городе
14:05
Политика
Путин и члены Совбеза РФ обсудили ситуацию в Афганистане
14:04
Спорт
«Крылья Советов» пожалуются на судью, жена которого напала на сына Пьехи
14:02
Общество
Директор Ивана Краско сообщил ФАН подробности лечения артиста
14:01
Политика
Пенсионный возраст, отмена ЕГЭ, безусловный доход: Роман Носиков с обзором популизмов
14:01
Армия
Пакистанские пограничники открыли огонь по пытавшимся пересечь границу афганцам
14:00
Общество
Зауженные полосы. Дорогу — общественному транспорту. Колонка Анатолия Вассермана
13:59
Происшествия
Массовую драку мигрантов в хостеле Новой Москвы сняли на видео
Все новости

Основатель «Музея кошки» объяснила, откуда в Петербурге бродячие животные

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:48
Общество
Основатель «Музея кошки» объяснила, откуда в Петербурге бродячие животные
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 августа. Около 90% бродячих животных в Санкт-Петербурге рождаются не на улице, считает основатель «Республики кошек» Анна Кондратьева. Она напомнила об ответственности хозяев за питомцев.

Подавляющее большинство бродячих животных в Санкт-Петербурге родились в домах. Об этом на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот», рассказала основательница «Музея кошки» Анна Кондратьева.

«Санкт-Петербург — котокультурная столица и место, где практически все бездомные животные кастрированы. Все появляющиеся животные — животные, рожденные в семье», — объяснила она.

Как утверждает эксперт, проблема заключается в сознательности граждан. Она отметила необходимость информировать россиян о важности кастрации, вакцинации и чипирования питомцев.

Кондратьева подчеркнула, что владелец несет ответственность за своего домашнего любимца. Российское законодательство регулирует вопросы обращения с питомцами. В частности, отметила она, подбрасывание кошек и собак другим людям является нарушением. Подобное действие расценивается как негуманное обращение с животными.

Эксперт также оценила инициативу о введении налога на нестерилизованных питомцев. По ее словам, кастрированные животные живут дольше и более полноценной жизнью.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Основатель «Музея кошки» объяснила, откуда в Петербурге бродячие животные
питомцы ответственность бродячие животные
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru