Основатель «Музея кошки» объяснила, откуда в Петербурге бродячие животные

Санкт-Петербург, 27 августа. Около 90% бродячих животных в Санкт-Петербурге рождаются не на улице, считает основатель «Республики кошек» Анна Кондратьева. Она напомнила об ответственности хозяев за питомцев.

Подавляющее большинство бродячих животных в Санкт-Петербурге родились в домах. Об этом на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот», рассказала основательница «Музея кошки» Анна Кондратьева.

«Санкт-Петербург — котокультурная столица и место, где практически все бездомные животные кастрированы. Все появляющиеся животные — животные, рожденные в семье», — объяснила она.

Как утверждает эксперт, проблема заключается в сознательности граждан. Она отметила необходимость информировать россиян о важности кастрации, вакцинации и чипирования питомцев.

Кондратьева подчеркнула, что владелец несет ответственность за своего домашнего любимца. Российское законодательство регулирует вопросы обращения с питомцами. В частности, отметила она, подбрасывание кошек и собак другим людям является нарушением. Подобное действие расценивается как негуманное обращение с животными.

Эксперт также оценила инициативу о введении налога на нестерилизованных питомцев. По ее словам, кастрированные животные живут дольше и более полноценной жизнью.