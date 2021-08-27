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Опубликовано фото избившего годовалую девочку тапкой жителя Ленобласти

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:11
Происшествия
Опубликовано фото избившего годовалую девочку тапкой жителя Ленобласти
СУ СК РФ по Ленинградской области

Санкт-Петербург, 27 августа. В распоряжении ФАН оказались фотографии мужчины, который подозревается в жестоком избиении годовалой падчерицы. В настоящее время 24-летний гражданин арестован.

Инцидент произошел в поселке имени Свердлова. Молодой человек, находившийся в состоянии опьянения, избил резиновой тапкой маленького ребенка своей 20-летней сожительницы, пока девушка была в магазине.

Опубликовано фото избившего годовалую девочку тапкой жителя Ленобласти
СУ СК РФ по Ленинградской области  / 

СК России по Ленинградской области приступил к расследованию избиения несовершеннолетней. Преступление квалифицировали как покушение на убийство. Сотрудники правоохранительных органов назначили ряд экспертиз в рамках уголовного производства.

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