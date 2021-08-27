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Циклонический вихрь принесет в Петербург потепление и дожди 27 августа
Общество
Циклонический вихрь принесет в Петербург потепление и дожди 27 августа
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 августа. Небольшое потепление придет в Петербург в пятницу, 27 августа. Таким прогнозом поделился ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице окажутся под влиянием периферии циклонического вихря. В связи с этим в городе ожидается облачность, сопровождающаяся местами небольшими дождями.

При этом температурный фон вновь вернется к прежним значениям, привычным для текущего времени года. В Петербурге воздух прогреется до +20 градусов, а в Ленобласти уличные термометры покажут около +21 градуса, передает spbdnevnik.ru.

Жителям Москвы тем временем пообещали возвращение теплой погоды в последние дни лета. В предстоящие выходные температура в столице будет держаться в пределах +24...+26 градусов.

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