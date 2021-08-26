Психолог Балашов перечислил страхи петербуржцев перед вакцинацией от COVID-19

Санкт-Петербург, 26 августа. Отношение жителей Петербурга к вакцинации от коронавирусной инфекции ежедневно меняется.

Суточный уровень вакцинированных к концу 2021 года может достичь показателя около 15-20 тысяч человек. В среднем число вакцинированных в Петербурге возрастает на 0,1% в день. Об этом рассказал заведующий сектором психологического сопровождения образовательного процесса Северо-Западного института управления РАНХиГС Дмитрий Балашов.

По его словам, смерть одного близкого человека влияет на решение о вакцинации сильнее информации из СМИ. Психолог отметил, что в Сети распространяется множество различной информации о вакцинации. Важно ограничивать поток информационного шума и проверять достоверность источников, заявил Балашов.

По словам замминистра обороны России Тимура Иванова, вакцинация всех военнослужащих и их семей ранее была завершена. Он отметил, что вакцина была доставлена во все регионы страны.