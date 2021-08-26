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Врач Мчедлидзе высоко оценил поправки в Социальный кодекс Петербурга

  /   Обновлено: 26 августа 2021 22:55
Общество
Врач Мчедлидзе высоко оценил поправки в Социальный кодекс Петербурга
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 26 августа. Врач Тамаз Мчедлидзе заявил, что инициатива губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова решает многие трудности людей с патологиями.

Предложение градоначальника обеспечит питанием петербуржцев, которые страдают от непереносимости определенных продуктов. По мнению эксперта, это крайне хорошее и правильное решение Беглова, передают «Невские Новости».

Врач отметил, что пациенты с патологиями имеют много трудностей. Медика обрадовало, что город готов взять на себя хотя бы часть этого списка. Мчедлидзе также пояснил, что пациенты могут иметь особые требования к питанию.

Беглов ранее разрешил открыться в Петербурге ряду заведений, которые остановили свою работу во время пандемии. Детские комнаты, аттракционы и аквапарки будут принимать клиентов с 27 августа, передает «Царьград».

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врач поправки болезнь беглов
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