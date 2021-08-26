Публицист Рожин разоблачил заявления Зеленского о Киевской Руси

Санкт-Петербург, 26 августа. Слова главы Украины Владимира Зеленского об отдельном от России крещении Киевской Руси являются конструированием собственной виртуальной истории в интересах общества.

Соответствующим заявлением поделился публицист, историк и военный аналитик Борис Рожин на пресс-конференции медиацентра «Патриот». По мнению эксперта, в словах Зеленского скрыта задача отрыва Украины от Российской Федерации. Он уточнил, что это сугубо политические и технологические заявления, не связанные с глубокой академической историей.

«Это конструирование собственной виртуальной истории в интересах нашего общества<...>Можно говорить любые заявления о тысячелетней истории Украины, что она была от Трои, но за пределами самой Украины подходы серьезной оценки не могут получиться и все понимают, что все подчинено целям идеологии и актуальной политике. С одной стороны это все можно разоблачать, скрывать за достижениями академической науки, но с другой стороны в медиа это можно и нужно высмеивать, показывать, что за этим скрывается пустота», — подчеркнул Рожин.

Помимо этого, он добавил, что на практике изучения антисоветской пропаганды, люди даже не задумываясь, повторяют мифы, сконструированные еще 70 лет назад.

«Это живет как в обществе, так и в некоторых государственных структурах, которые способствуют тому, что подобные вещи продолжали жить, но есть тенденция, что чем больше изучают проклятое советское прошлое, тем больше оно становилось популярным у простых людей», — заключил аналитик.

Ранее Рожин заявил, что компоненты истории в образовательной сфере нужно увеличивать. По его словам, это касается и школ, и вузов.