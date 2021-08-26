Аналитик Рожин не считает, что ЕГЭ способствует повышению качества образования в РФ

Санкт-Петербург, 26 августа. Компоненты истории в образовательном плане необходимо увеличивать, это касается и школ, и вузов, заявил публицист Борис Рожин.

Соответствующим мнением он поделился во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Эксперт не думает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) способствует повышению качества образования, скорее наоборот. Таким образом он ответил на вопрос о предложении помощника президента РФ Владимира Мединского сделать обязательным ЕГЭ по истории.

«Если речь идет о строительстве правильного государственного подхода, познании истории, воспитании граждан, то компоненты истории в образовательном плане должны увеличиваться. Это касается и школ, и вузов», — подчеркнул публицист.

По словам Рожина, в заявлении Мединского можно согласиться с тем, что необходимо увеличивать роль преподавания, однако не следует делать ставку на ЕГЭ, модернизировать его или отменять. Если в России надеются, что получится ввести ЕГЭ по истории и что-то поменяется, то аналитик не думает, что это будет именно так.

Ранее Мединский заявил, что выпускники школ должны в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по истории. Он уточнил, что систему ЕГЭ необходимо совершенствовать.