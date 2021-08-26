Новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Петербург

Санкт-Петербург, 26 августа. Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Размер прибывшей поставки составил 65 400 доз, сообщили в пресс-службе Смольного.

Препарат доставили на городскую фармбазу, откуда его планируется распределить по действующим пунктам вакцинации. Губернатор Северной столицы Александр Беглов прокомментировал поступление новой партии вакцины в город, призвав петербуржцев привиться до начала учебного года.

«Мы должны как можно быстрее создать у горожан коллективный иммунитет. Город делает для этого все необходимое», — заявил градоначальник.

На настоящий момент количество петербуржцев, полностью прошедших цикл вакцинации от COVID-19, достигает более 1,378 млн человек. При этом первый компонент препарата получили свыше 1,458 млн местных жителей.

Две городские больницы тем временем должны вернуться к штатному режиму работы после завершения приема пациентов с коронавирусом. Такое решение связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в Северной столице начала постепенно налаживаться.