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«Питер — молодец»: IT-специалист заявил о высоком уровне программирования в Петербурге
Общество
«Питер — молодец»: IT-специалист заявил о высоком уровне программирования в Петербурге
pexels.com

Санкт-Петербург, 26 августа. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высоко оценил уровень подготовки IT-специалистов в городе. С его словами согласен эксперт Владимир Зыков.

Санкт-Петербург является признанным лидером в области обучения программистов. Об этом заявил глава города Александр Беглов. Он отметил, что высшие учебные заведения Северной столицы ведут подготовку кадров по всем актуальным специальностям цифрового направления. В беседе с изданием «ПолитЭксперт» директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков согласился с заявлением губернатора.

«В Питере есть специалисты высокого уровня, питерские ребята часто побеждают на различных конкурсах программирования — выходцы из ИТМО, например. Питер — молодец», — заявил он.

По словам Зыкова, многие известные в России и за рубежом проекты были созданы именно в Санкт-Петербурге. К ним, в частности, относится социальная сеть «ВКонтакте», сервис «Кошелек» и многие другие.

Как сообщалось ранее, IT-индустрия относится к числу наиболее востребованных направлений среди абитуриентов. Особой популярностью пользуется область анализа больших данных и параллельных вычислений.

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образование мнение информационные технологии александр беглов
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