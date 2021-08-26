СК завершил расследование дела о мошенничестве с квартирами блокадников в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 августа. Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении жителей блокадного Ленинграда завершено. Фигурантами стали восемь человек.

По версии СК, аферисты совершили 15 преступлений. От их действий пострадали 19 пожилых людей. Злоумышленники действовали с 2014 по 2019 годы. Они искали жертв среди пенсионеров, которым обещали пожизненное проживание в одном из домов ветеранов.

Потерпевшие, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и жители блокадного Ленинграда, передавали права на недвижимость участникам преступной группы. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения.

В 2020 году суд вынес приговор шести людям. Они были приговорены к различным срокам. Следователи добились возвращения ряда квартир законным владельцам.