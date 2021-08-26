Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 19:44
19:44
Общество
Наплыв туристов в Крыму шокировал семью блогеров из Украины
19:44
Шоу-бизнес
Юрий Соломин раскритиковал руководство Театра Ермоловой за увольнение артистов
19:42
Общество
Теплая погода вернется в Москву в последние дни лета
19:42
Происшествия
Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали не менее 40 человек
19:41
Весь мир
Правительство ЦАР поможет беженцам в восстановлении достойного уровня жизни
19:41
Армия
В Британии раскрыли смысл «зловещего» сигнала РФ после инцидента с эсминцем Defender
19:40
Политика
Le Monde: коренные жители Бразилии провели крупнейший протест в защиту земли предков
19:38
Украина
Украинцы высмеяли бронированный кабриолет ВСУ, представленный на параде в Киеве
19:38
Весь мир
Общественные деятели ЦАР выступили за отмену санкций ООН в отношении республики
19:36
Происшествия
Суд признал законным приговор хирургу за прокол легкого пациентке
Все новости

СК завершил расследование дела о мошенничестве с квартирами блокадников в Петербурге

  /   Обновлено: 26 августа 2021 18:46
Происшествия
СК завершил расследование дела о мошенничестве с квартирами блокадников в Петербурге
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Санкт-Петербург, 26 августа. Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении жителей блокадного Ленинграда завершено. Фигурантами стали восемь человек.

По версии СК, аферисты совершили 15 преступлений. От их действий пострадали 19 пожилых людей. Злоумышленники действовали с 2014 по 2019 годы. Они искали жертв среди пенсионеров, которым обещали пожизненное проживание в одном из домов ветеранов.

Потерпевшие, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и жители блокадного Ленинграда, передавали права на недвижимость участникам преступной группы. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения.

В 2020 году суд вынес приговор шести людям. Они были приговорены к различным срокам. Следователи добились возвращения ряда квартир законным владельцам.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК завершил расследование дела о мошенничестве с квартирами блокадников в Петербурге
санкт-петербург следственный комитет мошенничество
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru