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Более половины петербургских педагогов вакцинировались от COVID-19
Общество
Более половины петербургских педагогов вакцинировались от COVID-19
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Санкт-Петербург, 26 августа. Вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли более 50% петербургских педагогов. Среди них сотрудники государственных детских садов, школ и колледжей.

Кроме того, около 20% педагогов Северной столицы предоставили документы о том, что переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев. Также 10% представителей профессии получили медотвод от вакцинации.

Губернатор города Александр Беглов надеется, что к 15 октября вакцинируется подавляющее количество учителей. Он заявил, что процедура является приоритетной для работников системы образования.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что российские регионы самостоятельно примут решение о масочном режиме для учителей. На федеральном уровне нет рекомендаций в отношении этого вопроса.

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