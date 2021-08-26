Валентина Матвиенко назвала профессию учителя одной из самых важных

Санкт-Петербург, 26 августа. Председатель Совета Федерации и представитель власти от города Санкт-Петербург Валентина Матвиенко прибыла в регион, чтобы обсудить готовность школ к новому учебному году.

Валентина Матвиенко пообщалась с председателем Комитета по образованию Наталией Путиловской и посетителями фестиваля «Книжная аллея» на Малой Конюшенной улице. Обсуждались условия содержания детей в школе и единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на ребенка.

Кроме того, председатель СФ обсудила с пришедшими на встречу нехватку кадров в образовательных учреждениях, обновление материальной базы школ и зарплату учителей. По словам Матвиенко, Правительство России разрабатывает порядок, который должен улучшить положение педагогов.

«Представители Совета Федерации тоже участвуют в этой рабочей группе. Все понимают, что необходимо и далее повышать заработную плату педагогам, и для этого будут изыскиваться возможности», — сообщила она.

Ранее президент России Владимир Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда учителей. По его словам, надо увеличить зарплаты педагогов в рамках возможностей государственного бюджета.