Режиссер Архипов объяснил, как пандемия COVID-19 интегрировалась в работу театров

Санкт-Петербург, 26 августа. Режиссер Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, как на работу сотрудников театра влияла пандемия коронавирусной инфекции.

В рамках выступления на конференции «Жив ли российский театр» в пресс-центре «Патриот» журналист Федерального агентства новостей спросил, как пандемия коронавируса изменила работу Театра эстрады имени Аркадия Райкина. Он также поинтересовался, подарил ли этот период вдохновение на новый спектакль.

Режиссер объяснил, что пандемия в какой-то момент начала интегрироваться в кино, сериалы и в театр. По словам Архипова, ему удалось плодотворно потрудиться в режиме самоизоляции. В течение нескольких недель он подготовил разработки новых спектаклей, а также переработал «Любовь к трем апельсинам», который был написан до пандемии. Там обыгрывалась аллюзия на карнавальные и медицинские маски, однако с приходом коронавируса это приобрело другой контекст.

«Не всегда то, что происходит вокруг нас, врывается в контекст нашей жизни с нужной интонацией», — рассказал Архипов.

Он отметил, что его дни на самоизоляции были позитивными. Режиссер рассказал, что научился планово работать, а также извлек для себя пользу, но не хотел бы повторения этих событий. Архипов подчеркнул, что уже сделал первую инъекцию от COVID-19 и скоро пойдет на завершающую прививку.

Также режиссер театра имени Райкина рассказал, как культурный Петербург выживает в пандемию. Многие артисты потеряли работу, однако выкручивались, как могли, и придумывали свои проекты.