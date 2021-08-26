В Петербурге сотрудница почты швырнула посылкой в клиентку

Санкт-Петербург, 26 августа. Сотрудница «Почты России» на юге Петербурга швырнула в клиентку посылкой, нецензурно обругав женщину. В организации начали внутреннее расследование резонансного инцидента.

Причиной для начала разбирательства стал видеоролик, распространившийся в Сети. На нем был запечатлен скандал с участием девушки, пришедшей забрать посылку, и оператором почтового отделения. О проверке инцидента и расследовании сообщает пресс-служба АО «Почта России» по Северо-Западу.

«Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта», — прокомментировали ситуацию на «Почте России».

По словам потерпевшей, на нее долго не обращали внимания, а когда обратили, она начала снимать. Тогда сотрудница почтового отделения допустила нецензурную брань в адрес клиентки, после чего бросила в нее посылкой. В организации отметили, что до окончания внутреннего расследования работница почты отстраняется от исполнения должностных обязанностей.