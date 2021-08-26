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Петербургский суд отказал в УДО бывшему проектанту подлодок «Варшавянка»
Происшествия
Петербургский суд отказал в УДО бывшему проектанту подлодок «Варшавянка»
Global Look Press  /  Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Санкт-Петербург, 26 августа. Районный суд Северной столицы отказал в УДО осужденному за хищение в особо крупном размере.

В прошлом году бывшего генерального директора компании Андрея Петрова приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Ему вменяли хищение, при котором государственный бюджет потерял свыше 368 миллионов рублей.

Напомним, что Петров участвовал в разработке подлодки серии «Варшавянка», где и производилась кража денежных средств из государственного бюджета. Во время следствия Петров полностью признал предъявленные ему обвинения.

Ранее работника кассы Сбербанка, обвиняемого в краже 12 миллионов рублей, заключили под стражу. Злоумышленник пытался бежать из Российской Федерации, однако был задержан в аэропорту.

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суд кража взятки
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