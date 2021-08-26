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Движение по шести дорогам откроют в Петербурге до конца 2021 года
Общество
Движение по шести дорогам откроют в Петербурге до конца 2021 года
geoproject-group.com  /  ГЕО-ПРОЕКТ

Санкт-Петербург, 26 августа. Шесть новых дорог планируется открыть для движения в Санкт-Петербурге до конца текущего года. Две трассы будут доступны уже в сентябре.

Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию России, сообщили в пресс-службе администрации. Пять объектов строят в рамках Адресной инвестиционной программы. Шестой возводят в рамках соглашения между Санкт-Петербургом и Федеральным дорожным агентством.

К сентябрю движение запустят по Софийской улице от пересечения с дорогой на Колпино до Заводского проспекта. Также введут в эксплуатацию участок Варшавской улицы от Обводного канала до Малой Митрофаньевской.

Ремонт более тысячи лифтов планируют провести в Петербурге. Об этом ранее сообщили в администрации города.

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петербург дороги беглов
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