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Пациентка клиники пластической хирургии умерла во время операции в Петербурге

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:47
Происшествия
Пациентка клиники пластической хирургии умерла во время операции в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 26 августа. Клиентка одной из петербургских клиник пластической хирургии умерла во время операции на лице. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти 31-летней пациентки.

Виновным предстоит ответить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Что стало причиной трагического исхода медицинского вмешательства, в настоящий момент неизвестно, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По имеющейся информации, девушка скончалась прямо на операционном столе. Клиника находится в Центральном районе города. Сейчас правоохранители работают в медицинском учреждении, где проводят ряд мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Тело погибшей пациентки направили в морг для дальнейшей судебно-медицинской экспертизы.

Ранее москвичку госпитализировали с септическим шоком после пластической операции. Причиной стало неудачное медицинское вмешательство, проведенное врачами.

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