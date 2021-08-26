Уроженец Таджикистана несколько месяцев насиловал 13-летнюю школьницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 августа. Правоохранители установили личность мигранта, изнасиловавшего школьницу в Северной столице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в его отношении.

Несколько дней назад 36-летняя гражданка Таджикистана обратилась в отдел полиции. По ее словам, с апреля по август мигрант из этой же республики развращал 13-летнюю дочь заявительницы, передает источник ФАН. Инциденты произошли в двух квартирах центра Петербурга.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, в его отношении могут завести уголовное дело.

Следствие предъявило 38-летнему мужчине обвинение в попытке изнасилования девушки у подъезда дома на Изумрудной улице в Москве. Злоумышленник был задержан, сообщало издание РИАМО.