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Уроженец Таджикистана несколько месяцев насиловал 13-летнюю школьницу в Петербурге

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:11
Происшествия
Уроженец Таджикистана несколько месяцев насиловал 13-летнюю школьницу в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 26 августа. Правоохранители установили личность мигранта, изнасиловавшего школьницу в Северной столице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в его отношении.

Несколько дней назад 36-летняя гражданка Таджикистана обратилась в отдел полиции. По ее словам, с апреля по август мигрант из этой же республики развращал 13-летнюю дочь заявительницы, передает источник ФАН. Инциденты произошли в двух квартирах центра Петербурга.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, в его отношении могут завести уголовное дело.

Следствие предъявило 38-летнему мужчине обвинение в попытке изнасилования девушки у подъезда дома на Изумрудной улице в Москве. Злоумышленник был задержан, сообщало издание РИАМО.

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изнасилование полиция школьница
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