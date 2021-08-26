Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 10:32
10:31
Экономика
Белоруссия уведомила ЕАЭС о введении временного запрета на экспорт зерна
10:31
Происшествия
СК проверяет информацию об отравлении детей пороховым газом в истринском санатории
10:31
Общество
Российские аналитики зафиксировали увеличение спроса на курьеров летом 2021 года
10:30
Происшествия
Внук звезды фильма «Москва слезам не верит» стал жертвой мошенников
10:29
Армия
Россия развернет сеть загоризонтных станций «Контейнер» вдоль границы
10:27
Общество
Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Австралии
10:25
Общество
Жители Краснодарского края получат денежные выплаты за ущерб из-за непогоды
10:23
Происшествия
Возможный убийца тюменской школьницы оказался злостным должником
10:19
Общество
Тульские спасатели помогли сломавшему крыло лебедю
10:18
Происшествия
Три вагона с щебнем сошли с рельсов в Челябинской области
Все новости

Водитель Mercedes протаранил столб на севере Петербурга

  /   Обновлено: 26 августа 2021 10:12
Происшествия
Водитель Mercedes протаранил столб на севере Петербурга
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 26 августа. Мужчина за рулем Mercedes устроил ночью ДТП на севере Санкт-Петербурга. Водитель немецкого авто врезался в столб.

Инцидент произошел на Гражданском проспекте, возле дома 83. После аварии мужчина за рулем иномарки был заблокирован в салоне автомобиля, в связи с чем его пришлось доставать при помощи специальных средств, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Спасатели деблокировали водителя, которому на вид оказалось около 3540 лет. По информации источника Федерального агентства новостей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее похожий случай со столбом произошел в Новосибирске, где автолюбитель врезался в опору и сбежал с места происшествия вместе с пассажиром. Машина получила значительные повреждения, сообщал 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель Mercedes протаранил столб на севере Петербурга
дтп санкт-петербург гражданский проспект
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru