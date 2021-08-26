Водитель Mercedes протаранил столб на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 26 августа. Мужчина за рулем Mercedes устроил ночью ДТП на севере Санкт-Петербурга. Водитель немецкого авто врезался в столб.

Инцидент произошел на Гражданском проспекте, возле дома 83. После аварии мужчина за рулем иномарки был заблокирован в салоне автомобиля, в связи с чем его пришлось доставать при помощи специальных средств, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Спасатели деблокировали водителя, которому на вид оказалось около 35 – 40 лет. По информации источника Федерального агентства новостей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее похожий случай со столбом произошел в Новосибирске, где автолюбитель врезался в опору и сбежал с места происшествия вместе с пассажиром. Машина получила значительные повреждения, сообщал 360tv.ru.