Жителей Петербурга ожидает потепление к концу недели

Санкт-Петербург, 26 августа. Конец рабочей недели в Санкт-Петербурге отметится потеплением. По словам метеорологов, жаркая погода будет сопровождаться дождями и грозами.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге поднимется до отметки в +26 градусов к концу текущей недели. Как утверждают синоптики, такая погода установится в воскресенье, 29 августа. Прогнозируется небольшой дождь, сопровождающийся грозой.

В субботу, 28 августа, также будет тепло. Столбики термометров в Северной столице поднимутся до 25 градусов выше нуля днем и до +15 градусов ночью. В пятницу показатели температуры будут колебаться в пределах от +14 до +16 градусов.

В четверг петербуржцев ожидает ухудшение погодных условий, сообщает издание «Петербургский дневник». Скорость ветра увеличится до 16 метров в секунду к 11 часам. Горожанам рекомендуют убрать вещи с балконов и обходить сооружения с неустойчивой кровлей.

Как сообщалось ранее, с 26 по 28 августа в Карелии, Мурманской и Архангельской областях ожидаются дожди. Температура воздуха на Северо-Западе России будет ниже, чем в других регионах. Так, в Центральном федеральном округе потеплеет до +25 градусов, сообщает издание «Ридус».