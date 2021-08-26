МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды 26 августа

Санкт-Петербург, 26 августа. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Петербурге в четверг. Предупреждение по этому поводу выпустило региональное управление МЧС России.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 26 августа, на территории Петербурга ожидается усиление ветра восточного направления. Его скорость составит 12–16 метров в секунду. Высота волн ожидается на уровне 0,8–1,3 метра. Предупреждение действует с 11:00 часов.

В Москве 26 августа объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Ливни могут сопровождаться грозами, температура воздуха составит 12–14 градусов тепла.