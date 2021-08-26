Пожарные Петербурга ликвидировали возгорание в жилом доме Кировского района

Воронеж, 26 августа. Информация о пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга поступила 26 августа в 00:07. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Пожар произошел по адресу проспект Ветеранов дом 41. Приехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что горение происходит в отдельной комнате трехэтажного дома на площади пять квадратных метров. В 01:02 огонь был потушен, сообщили в ведомстве. Сведения о пострадавших не поступали.

Недавно пожар произошел в Воронеже. Пламя объяло четыре этажа многоквартирного дома.