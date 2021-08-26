Петербург пополнится современными остановками со специальным защитным слоем

Санкт-Петербург, 26 августа. Санкт-Петербург в скором времени пополнится 158 прозрачными остановками с защитным слоем. Два новых павильона недавно установили на Тульской улице.

До этого стены остановок делали из сетки, обеспечивающей защиту от вандалов. Теперь они состоят из стекла, с обеих сторон которого имеется покрытие особым защитным слоем. Оно защищает от ветра, дождя, снега и грязи, передает издание «Невские Новости».

«Еще совсем недавно здесь совсем отсутствовали павильоны, был только остановочный пункт. Были многочисленные обращения жителей. Данный павильон относится к стандартным и представляет собой две стенки, крышу», — сообщает Виталий Олехнович, заместитель директора СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства».

Всего по программе установлено уже 129 новых павильонов на остановочных пунктах. Особое значение уделяют отсутствию навязчивой рекламы, что создает для жителей Петербурга комфортную среду. Власти используют три вида конструкций, отличающихся размерами и подходящих под разные условия города.

Также в Петербурге планируется ремонт лифтов. В 2021 году заменят 1176 старых механизмов на современные системы.