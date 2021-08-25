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Медики назвали пять правил, которые помогут подготовиться к вакцинации
Общество
Медики назвали пять правил, которые помогут подготовиться к вакцинации
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 25 августа. Перед тем, как идти на прививку от коронавируса, нужно проконсультироваться с терапевтом.

Кампания по вакцинации от коронавируса продолжает набирать обороты. В данный момент прививку от COVID-19 сделали себе уже порядка 32,8% петербуржцев.

Перед тем, как делать прививку, медики советуют изучить инструкцию к вакцине. Необходимо определить, есть ли у человека аллергия на препарат или нет.

«Также необходимо проконсультироваться с лечащим врачом или терапевтом. Терапевт осмотрит вас, чтобы подтвердить, что противопоказаний нет», — пишут «Невские Новости».

После этого пациенту нужно определиться с вакциной, которой он будет прививаться. В случае подозрения на инфицирование, необходимо в срочном порядке сдать тест на антитела.

Недавно популярный российский врач Александр Мясников призвал жителей страны не звонить в скорую при коронавирусе. Дело в том, что бригада врачей может дать больному таблетку, а подобную помощь может оказать участковый врач из поликлиники.

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вакцинация прививка коронавирус COVID-19
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