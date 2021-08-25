Петербуржцев предупредили о временном перекрытии двух полос на КАД

Санкт-Петербург, 25 августа. Участок КАД между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе сузят на десять дней из-за ремонта дороги, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение на двух полосах указанного участка перекроют со 2 по 11 сентября на участке с 41-го по 50-й километр внутреннего кольца КАД. По оставшимся полосам водители смогут передвигаться со скоростью не более 50 километров в час.

Сотрудники ООО «Техносфера Инжиниринг» выполняют ремонт участка. Рабочие будут трудиться круглосуточно, чтобы завершить работу в кратчайшие сроки, уточнили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение транспорта на Большом и Малом казачьих переулках Северной столицы будет перекрыто 29 августа из-за киносъемок. Горожане не смогут передвигаться по этим районам с 8 утра до 22 вечера.