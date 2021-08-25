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Плавучий стриптиз-клуб убрали из акватории Большой Невки в Петербурге
Общество
Плавучий стриптиз-клуб убрали из акватории Большой Невки в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 августа. Судно, на котором находился стриптиз-бар «Забава», убрали из акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Плавучее заведение было установлено самовольно. Изъятию стриптиз-клуба предшествовали нарушения природоохранного законодательства, а также неисполнение судебных требований. Прокуратура предъявила иск в суд в марте 2020 года, напомнили в пресс-службе комитета.

Надзорные органы установили, что плавучий стриптиз-бар был установлен владельцем без согласования с властями Северной столицы. Суд обязал собственника судна не только убрать его с Петроградской набережной, но и не швартовать его в других местах на территории города, пишет ТАСС.

Обнаженная жительница Петербурга своеобразным образом отметила начало ливня. Девушка разделась догола и станцевала стриптиз у одного из дорожных знаков, установленных в Петроградском районе.

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