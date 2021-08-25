Петербургская полиция задержала скрывавшегося 20 лет от правосудия гражданина Белоруссии

Санкт-Петербург, 25 августа. В Северной столице правоохранители задержали гражданина Белоруссии, который 20 лет скрывался от правосудия на родине. Мужчина подозревается в четырех убийствах.

Согласно данным следствия, задержанный в конце девяностых являлся членом преступной банды, в составе которой совершил порядка десяти нападений на граждан. Также он причастен к убийству четверых человек на территории Минска и Витебской области.

Белорусские правоохранители вышли на него в 1999 году, однако при задержании он оказал вооруженное сопротивление и скрылся в неизвестном направлении, после чего был объявлен в розыск. Преступник сбежал от силовиков в Россию, где больше 20 лет скрывался от правосудия на родине под чужой фамилией.

В данный момент он доставлен в один из отделов полиции Петербурга для проведения проверки. Его ждет экстрадиция в Белоруссию.

Еще одного преступника задержали в Тюмени. Мужчина подозревается в убийстве восьмилетней школьницы.