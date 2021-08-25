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Петербуржцев предупредили об ограничении движения транспорта из-за киносъемок

  /   Обновлено: 25 августа 2021 19:48
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения транспорта из-за киносъемок
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 августа. Съемки трех фильмов ограничат движение транспорта в Петербурге в воскресенье, заявили в комитете по транспорту города.

Планируется, что съемочные бригады сразу трех кинокартин будут работать 29 августа. В связи с этим жители нескольких районов города столкнутся с трудностями в движении транспорта, добавили в комитете.

В частности, из-за работы над фильмом «Такси под прикрытием» ведомство перекроет Большой и Малый казачьи переулки. Движение транспорта здесь будет запрещено с 8 утра до 22 вечера.

Кроме того, в этот же день в Петербурге будут снимать фильм «Алекс Лютый». Из-за него автомобили не смогут ездить по Тифлисской улице и переулку, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии и в Биржевом переезде.

Также по сообщению комитета транспорта, работа над лентой «Самая большая луна» помешает движению транспорта на Кронштадтском шоссе. Машины не смогут ездить здесь с 19 часов вечера 29 августа по 7 утра 30 августа.

Не так давно стало известно, что для съемок блокбастера в Россию прибыла группа индийских режиссеров. Шпионский боевик для Болливуда начали снимать на улицах Петербурга.

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фильм съемки дорожное движение
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