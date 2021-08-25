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Авария с маршруткой и микроавтобусом спровоцировала пробку у метро «Беговая»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 19:12
Происшествия
Авария с маршруткой и микроавтобусом спровоцировала пробку у метро «Беговая»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 25 августа. Пассажирский автобус №305 столкнулся с «Газелью» на пересечении улиц Туристская и Савушкина. ДТП произошло возле станции петербургского метро «Беговая».

Авария спровоцировала большой транспортный затор на улице Савушкина, сообщил ФАН информированный источник. Очевидцы отметили, что на данный момент на месте аварии отсутствуют сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего ДТП уточняются.

Ранее более десяти человек пострадали в рухнувшем с высоты три с половиной метра автобусе в Бурятии.

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