Более тысячи лифтов отремонтируют в Петербурге за 2021 год

Санкт-Петербург, 25 августа. Проведение ремонта 1176 лифтов планируется в Северной столице в 2021 году, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Общая сумма проведения работ составит 3,7 млрд рублей. Власти Санкт-Петербурга пристально следят за состоянием лифтов, рассказал губернатор Александр Беглов.

Темпы ремонта постоянно растут. Также проводится замена старых механизмов на более современное, надежное и экономичное оборудование, рассказал он.

«От этого зависит комфорт и безопасность петербуржцев», — объяснил градоначальник.

За 2019 год в городе на Неве установили 847 новых лифтов. В 2020 году работы продолжались, тогда в городе появилось еще 989 новых подъемников. Замены провели в рамках реализации местной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать фасады 44 домов-памятников. На эти цели заложено 1,5 млрд рублей, сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.