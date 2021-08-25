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Более тысячи лифтов отремонтируют в Петербурге за 2021 год

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:12
Общество
Более тысячи лифтов отремонтируют в Петербурге за 2021 год
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 25 августа. Проведение ремонта 1176 лифтов планируется в Северной столице в 2021 году, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Общая сумма проведения работ составит 3,7 млрд рублей. Власти Санкт-Петербурга пристально следят за состоянием лифтов, рассказал губернатор Александр Беглов.

Темпы ремонта постоянно растут. Также проводится замена старых механизмов на более современное, надежное и экономичное оборудование, рассказал он.

«От этого зависит комфорт и безопасность петербуржцев», — объяснил градоначальник.

За 2019 год в городе на Неве установили 847 новых лифтов. В 2020 году работы продолжались, тогда в городе появилось еще 989 новых подъемников. Замены провели в рамках реализации местной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать фасады 44 домов-памятников. На эти цели заложено 1,5 млрд рублей, сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.

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