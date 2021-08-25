Специалисты центра сохранения млекопитающих спасли больную нерпу под Петербургом

Санкт-Петербург, 25 августа. Найденную на берегу Ладожского озера нерпу доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Северной столице.

Больную нерпу нашли на западном побережье Ладоги. Теперь животному предстоит пройти курс реабилитации, заявили в Фонде друзей балтийской нерпы. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу более сотни таких существ. Центр изучения и сохранения морских млекопитающих находится в Репино.

«С западного побережья Ладоги к нам поступила худенькая, больная и кем то поклеванная ладожская нерпочка. Будем ее лечить. Странный и неожиданный сезон спасения тюленей 2021 года продолжается», — говорится в сообщении Фонде друзей балтийской нерпы.

Бурятский заповедник ранее опубликовал фильм, повествующий об одном дне из жизни балтийской нерпы. Ролик доступен для просмотра в соцсетях «Заповедного Подлеморья». В фильмы запечатлены «почесушки, похлопывания и падения» балтийской нерпы.