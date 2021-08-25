Житель Петербурга нашел человеческие останки во время прогулки в лесу

Санкт-Петербург, 25 августа. Мужчина набрел на человеческие руки, ноги и голову в Ленинградской области. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, житель Санкт-Петербурга приехал на отдых в Колчановское сельское поселение, во время прогулки в лесу он увидел кости человека. На скелете не было одежды, криминалистам предстоит установить личность погибшего.

Мумифицированный труп мужчины нашли в квартире в центре Москвы. Выяснилось, что он скончался в 2018 году. Полицейским о находке сообщил сотрудник департамента имущественных отношений, который совершал плановый поквартирный обход.