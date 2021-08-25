Телеканал «Санкт-Петербург» может переехать к «СКА Арене» или в «Невскую ратушу»

Санкт-Петербург, 25 августа. Сотрудники известного петербургского канала в скором времени могут переехать из телецентра, расположенного на улице Чапыгина, 6.

Сейчас властями города на Неве рассматриваются варианты для размещения журналистов «Санкт-Петербурга». Новая редакция может расположиться в помещения новой очереди «Невской ратуши» или у будущей «СКА Арены», заявил глава комитета по печати Владимир Рябовол. Он сделал это во время нулевых чтений городского бюджета.

Помещениями на Чапыгина владеет «Национальная Медиа Группы». На данный момент там планируется реконструкция. Заявляется, что переезд ожидается в 2022 году, более конкретных сроков не называется.

Ранее стало известно, что телерадиокомпанию «Терра» в Самаре могут признать банкротом. Соответствующий иск налоговой службы уже передан на рассмотрение суда.