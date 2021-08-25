Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 14:40
14:39
Армия
В концерне «Калашников» назвали особенности пистолета-пулемета ППК-20
14:38
Происшествия
Овчарка по кличке Юта не смогла найти обворовавших учреждение Минздрава в Крыму
14:38
Политика
Девятилетняя девочка из Сирии получила подарки от Владимира Путина
14:37
Общество
Путин выступил за запуск интернет-платформы для психологической помощи школьникам
14:37
Спорт
Журналист Осипов считает, что отмена лимита на легионеров пойдет на пользу РПЛ
14:34
Общество
Владимир Титов рассказал о будущем российской космонавтики в Крыму
14:34
Политика
Лавров пошутил о грядущем присвоении Нового года властями Украины
14:33
Весь мир
Ливийские депутаты потребовали лишить доверия Правительство национального единства
14:26
Происшествия
Пьяный мужчина зарезал гуляющего с собакой жителя Татарстана
14:26
Общество
Джейк Джилленхол получил роль в постапокалиптическом кинокомиксе «Песнь Обливиона»
Все новости

Телеканал «Санкт-Петербург» может переехать к «СКА Арене» или в «Невскую ратушу»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:14
Общество
Телеканал «Санкт-Петербург» может переехать к «СКА Арене» или в «Невскую ратушу»
vk.com  /  Телеканал «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург, 25 августа. Сотрудники известного петербургского канала в скором времени могут переехать из телецентра, расположенного на улице Чапыгина, 6.

Сейчас властями города на Неве рассматриваются варианты для размещения журналистов «Санкт-Петербурга». Новая редакция может расположиться в помещения новой очереди «Невской ратуши» или у будущей «СКА Арены», заявил глава комитета по печати Владимир Рябовол. Он сделал это во время нулевых чтений городского бюджета.

Помещениями на Чапыгина владеет «Национальная Медиа Группы». На данный момент там планируется реконструкция. Заявляется, что переезд ожидается в 2022 году, более конкретных сроков не называется.

Ранее стало известно, что телерадиокомпанию «Терра» в Самаре могут признать банкротом. Соответствующий иск налоговой службы уже передан на рассмотрение суда.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Телеканал «Санкт-Петербург» может переехать к «СКА Арене» или в «Невскую ратушу»
переезд рябовол телеканал санкт петербург
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru