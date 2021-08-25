Бросившая мертвого младенца в Гатчине мать оставила его в больнице после родов

Гатчина, 25 августа. Приемный отец женщины, которая бросила труп ребенка на кладбище, рассказал, почему к нему приходили органы опеки.

Женщина, бросившая труп младенца в пакете у храма в Гатчине, является приемной дочерью. Об этом ФАН рассказали опекуны девушки.

По словам отца 37-летней женщины, две недели назад к ним приходили органы опеки.

«Они уточняли, где она живет, находится и так далее. Потому что она после родов оставила ребенка и ушла из больницы. Мы только от них узнали, что она оставила ребенка», — рассказал он.

Напомним, петербурженка бросила пакет с телом четырехмесячной девочки у церкви Всех Святых в Гатчине. Внутри оказалась записка, в которой говорилось о дате рождения ребенка. Мать пояснила в ней, что девочка умерла от болезни.