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Оставленный в пакете младенец у церкви в Гатчине оказался третьим ребенком женщины

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:08
Происшествия
Оставленный в пакете младенец у церкви в Гатчине оказался третьим ребенком женщины
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Гатчина, 25 августа. Оставившая младенца возле храма в Гатчине мать имеет двоих детей. Одного воспитывает бывший супруг женщины. Второго забрали органы опеки.

Приемный отец девушки, которая оставила мертвого младенца возле храма в Гатчине, рассказал в интервью ФАН, что у женщины есть два сына. По его словам, старшего ребенка отсудил отец, а младшего забрали органы опеки.

Напомним, пакет с телом четырехмесячной девочки был обнаружен возле входа в церковь Всех Святых на Солодухинском кладбище в Гатчине. Мать оставила записку, в которой сообщила о причине смерти ребенка. Также там стояла дата рождения погибшей. Полиция ведет поиски 37-летней женщины. Назначена медэкспертиза. По предварительным данным, на теле младенца не выявлено признаков насильственной смерти.

 

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младенец кладбище погиб
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