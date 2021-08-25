Оставленный в пакете младенец у церкви в Гатчине оказался третьим ребенком женщины

Гатчина, 25 августа. Оставившая младенца возле храма в Гатчине мать имеет двоих детей. Одного воспитывает бывший супруг женщины. Второго забрали органы опеки.

Приемный отец девушки, которая оставила мертвого младенца возле храма в Гатчине, рассказал в интервью ФАН, что у женщины есть два сына. По его словам, старшего ребенка отсудил отец, а младшего забрали органы опеки.

Напомним, пакет с телом четырехмесячной девочки был обнаружен возле входа в церковь Всех Святых на Солодухинском кладбище в Гатчине. Мать оставила записку, в которой сообщила о причине смерти ребенка. Также там стояла дата рождения погибшей. Полиция ведет поиски 37-летней женщины. Назначена медэкспертиза. По предварительным данным, на теле младенца не выявлено признаков насильственной смерти.