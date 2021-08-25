Петербуржца подозревают в развращении своего восьмилетнего сына

Санкт-Петербург, 25 августа. Сотрудники СКР совместно с оперативниками УМВД по Василеостровскому району Петербурга задержали 45-летнего мужчину по подозрению в развращении своего восьмилетнего сына.

Следователи установили, что весной 2021 года 45-летний петербуржец совершил действия сексуального характера в отношении восьмилетнего мальчика, который приходится ему сыном. В ходе обыска в квартире мужчины правоохранители изъяли ноутбук с видеоматериалами, на которых изображен подозреваемый, вступающий в интимные отношения с потерпевшим.

Известно также, что предполагаемый преступник уже был неоднократно судим за различные правонарушения, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста»). Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.