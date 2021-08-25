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Индийского кинопродюсера обокрали в Петербурге на 300 тысяч рублей

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:54
Происшествия
Индийского кинопродюсера обокрали в Петербурге на 300 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 25 августа. В полицию Петербурга обратился кинопродюсер из Индии, снимающий шпионский боевик. Он утверждает, что его обокрали официанты одного из баров на улице Рубинштейна.

Об этом ФАН рассказал источник в правоохранительных органах.

В ночь на 24 августа 48-летний кинопродюсер из Индии, который находится в культурной столице в составе съемочной группы, отдыхал в одном из заведений на улице Рубинштейна. Однако ближе к раннему утру мужчина не досчитался 400 евро, 246 тыс. рупий и 9 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, официанты бара, в котором он веселился, втерлись к нему в доверие и обманным путем завладели деньгами. Общий материальный ущерб составляет свыше 300 тысяч российских рублей.

По данному факту полиция начала проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В подмосковной Шатуре задержали подозреваемого в серии краж из квартир и домов. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель, сообщало РИАМО.

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кража полиция улица Рубинштейна индийский продюсер
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