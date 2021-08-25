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СК начал проверку по факту обнаружения трупа младенца у церкви в Гатчине

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:14
Происшествия
СК начал проверку по факту обнаружения трупа младенца у церкви в Гатчине
Федеральное агентство новостей

Гатчина, 25 августа. Следователи организовали проверку по факту обнаружения трупа девочки в Гатчине. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Полиция устанавливает личность матери, которая оставила пакет с младенцем и запиской с датой рождения девочки у церкви Всех Святых на Солодухинском кладбище. Женщина также написала, что ребенок погиб из-за болезни, а она не знала, как ей поступить.

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на теле младенца признаков насильственной смерти. По предварительным данным, матерью погибшей девочки является 37-летняя местная жительница, у которой, как выяснил ФАН, много долгов по кредитам.

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