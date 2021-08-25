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Циклон из Карелии сохранит осеннюю погоду в Петербурге
Общество
Циклон из Карелии сохранит осеннюю погоду в Петербурге
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 25 августа. Жителей Северной столицы ожидает прохладная пасмурная погода в ближайшее время, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров на территории Петербурга будут держаться на отметке в 14–16 градусов выше нуля, что ниже климатической нормы на два-три градуса. Скорость юго-восточного ветра может достигать девяти метров в секунду, рассказал Леус. Циклон из Карелии станет причиной небольших дождей в Северной столице.

Небольшое похолодание в Центральной России на самом деле приблизило жителей страны к климатической норме, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура кажется россиянам осенней на фоне аномальной жары, передает его слова «Ридус».

Первые осенние заморозки зафиксированы на территории Центральной России. Столбики термометров в Тверской области минувшей ночью опустились до 0,2 градуса ниже нуля.

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