Петербургские врачи спасли младенца с вывихом коленного сустава

Санкт-Петербург, 25 августа. Специалисты в течение двух часов проводили операцию для новорожденной девочки, у которой ранее диагностировали вывих коленного сустава.

Медицинское вмешательство проходило в детской городской больнице имени святой Марии Магдалины. Врачи с помощью уникальной методики сократили время лечения с полутора лет до нескольких часов. Малышку, которой требовалась операция, привезли из Ростова-на-Дону.

Представители комитета по здравоохранению рассказали, что ранее в семье девочки уже рождался ребенок с аналогичной патологией. Тогда новорожденному провели лечение. Специалисты отметили, что подобный инцидент является крайне редким случаем.

Заведующая родовым отделением Пушкинского перинатального центра ранее рассказала, что ее коллеги успели прийти на помощь роженице, которая находилась в критическом состоянии. Благодаря действиям врачей жизнь женщины и ее ребенка теперь находится вне опасности.