Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 11:36
11:33
Происшествия
СК: жертвы суррогатного алкоголя приобрели смертельный напиток не в Карелии
11:33
Общество
Менее 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
11:32
Политика
Жители ФРГ развеяли иллюзии Зеленского по поводу Крыма
11:31
Политика
Президент Эстонии назвал главное условие для вступления Украины в НАТО
11:30
Спорт
Российская пловчиха Шабалина установила новый рекорд летних Паралимпийских игр
11:29
Армия
Helsingin Sanomat: грядет финальный этап «войны России и НАТО»
11:27
Общество
Акция «Ночь кино» пройдет на 82 площадках Крыма
11:23
Общество
Вакцину «Спутник V» разрешили экстренно применять в Индонезии
11:21
Общество
Больницу под Саратовом проверит прокуратура после критики Володина
11:20
Общество
Рекламу через громкоговорители на зданиях запретили в России
Все новости

Петербургские врачи спасли младенца с вывихом коленного сустава
Общество
Петербургские врачи спасли младенца с вывихом коленного сустава
Невские Новости  /  Сергей Иванов

Санкт-Петербург, 25 августа. Специалисты в течение двух часов проводили операцию для новорожденной девочки, у которой ранее диагностировали вывих коленного сустава. 

Медицинское вмешательство проходило в детской городской больнице имени святой Марии Магдалины. Врачи с помощью уникальной методики сократили время лечения с полутора лет до нескольких часов. Малышку, которой требовалась операция, привезли из Ростова-на-Дону.

Представители комитета по здравоохранению рассказали, что ранее в семье девочки уже рождался ребенок с аналогичной патологией. Тогда новорожденному провели лечение. Специалисты отметили, что подобный инцидент является крайне редким случаем.

Заведующая родовым отделением Пушкинского перинатального центра ранее рассказала, что ее коллеги успели прийти на помощь роженице, которая находилась в критическом состоянии. Благодаря действиям врачей жизнь женщины и ее ребенка теперь находится вне опасности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербургские врачи спасли младенца с вывихом коленного сустава
операция ребенок спб хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru