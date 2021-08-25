ФАН узнал о финансовых проблемах матери, оставившей мертвого младенца у церкви в Гатчине

Гатчина, 25 августа. Полиция ищет женщину, которая оставила труп младенца на кладбище в Гатчине. Мать погибшей девочки была в долгах по кредитам.

Пакет с телом четырехмесячной девочки был обнаружен у входа в храм Всех Святых на Солодухинском кладбище в Гатчине. Внутри целлофана была записка с датой рождения ребенка. Мать младенца в ней пояснила, что девочка умерла от болезни.

Как стало известно ФАН, у 37-летней петербурженки были финансовые проблемы и просрочки по кредитам. Кроме того, она находится в стоп-листах некоторых банков. В 2016 году женщина была дисквалифицирована мировым судом как генеральный директор на два года. Позже организация была ликвидирована.

Кроме того, она была учредителем или генеральным директором, как минимум, еще трех фирм, занимающихся оптовой торговлей, рекламой, предоставлением юридических услуг, перевозками.

Полиция пытается установить местонахождение матери девочки и выяснить все обстоятельства случившегося.