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Пожарные потушили строительный вагончик в Пушкинском районе Петербурга
Происшествия
Пожарные потушили строительный вагончик в Пушкинском районе Петербурга
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 25 августа. Сообщение о пожаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга поступило 25 августа в 6:49 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Приехавшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательной бригады выяснили, что по всей площади горит небольшой цельнометаллический строительный вагончик. Возгорание оперативно потушили, однако объект был полностью уничтожен огнем.

Еще один пожар произошел в Центральном районе. Там загорелось несколько цехов производственного здания. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

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пожар мчс пушкинский район
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