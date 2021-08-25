Пожарные потушили строительный вагончик в Пушкинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 августа. Сообщение о пожаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга поступило 25 августа в 6:49 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Приехавшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательной бригады выяснили, что по всей площади горит небольшой цельнометаллический строительный вагончик. Возгорание оперативно потушили, однако объект был полностью уничтожен огнем.

Еще один пожар произошел в Центральном районе. Там загорелось несколько цехов производственного здания. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.