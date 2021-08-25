Петербургские огнеборцы ликвидировали возгорание в производственном здании

Санкт-Петербург, 25 августа. Сообщение о пожаре в Центральном районе Петербурга поступило 25 августа в 1:51 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Возгорание произошло по адресу проспект Чернышевского дом 16, по которому расположено производственное здание. Огнеборцы присвоили пожару ранг 1-БИС. Спустя час борьбы с пламенем, он был снижен до номера один. Потушить его удалось лишь в 4:39 при участии семи единиц спецтехники и 33 сотрудников МЧС.

Еще один пожар вечером 24 августа произошел в Буденновске. Приехавшие на место происшествия пожарные эвакуировали из горящего дома 36 человек.