Автоинспекторы остановили машину депутата после «полета» через Благовещенский мост

Санкт-Петербург, 24 августа. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ночного инцидента с автомобилем депутата Госдумы. Его машина пересекла Благовещенский мост «за мгновение» до его разводки.

Водитель автомобиля BMW решил рискнуть. Он буквально «перелетел» мост в центре Петербурга, после чего иномарку остановили сотрудники автоинспекции. Отметим, что дорожный рабочий поставил ограждение до того, как на мост заехал автомобиль.

По некоторым данным, сидевший в салоне парламентарий был на пассажирском сиденье.