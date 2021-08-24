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Автоинспекторы остановили машину депутата после «полета» через Благовещенский мост

  /   Обновлено: 24 августа 2021 20:38
Происшествия
Автоинспекторы остановили машину депутата после «полета» через Благовещенский мост
mostotrest-spb.ru  /  Пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Санкт-Петербург, 24 августа. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ночного инцидента с автомобилем депутата Госдумы. Его машина пересекла Благовещенский мост «за мгновение» до его разводки.

Водитель автомобиля BMW решил рискнуть. Он буквально «перелетел» мост в центре Петербурга, после чего иномарку остановили сотрудники автоинспекции. Отметим, что дорожный рабочий поставил ограждение до того, как на мост заехал автомобиль.

По некоторым данным, сидевший в салоне парламентарий был на пассажирском сиденье.

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петербург мост депутат
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