Сотрудники ККИ закрыли семь незаконных торговых точек в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 августа. Рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей закончился демонтажем палаток и изъятием продукции. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) провели рейд у станции метро «Ломоносовская» и выявили незаконную торговлю в семи местах. Нарушители торговали овощами, товарами трикотажа, принадлежностями для очков и телефонов.

В ходе проверки было изъято более 100 единиц торгового оборудования. Проведен демонтаж палаток. Предприниматели понесут административную ответственность за незаконную деятельность. В ходе мероприятий злоумышленники угрожали сотрудникам ККИ, в результате чего пришлось вызвать правоохранителей.

Тем временем рейд по барам на Рубинштейна в Петербурге помог выявить нарушителей.