Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 20:17
20:16
Происшествия
Три человека погибли при столкновении двух легковушек в Саратовской области
20:15
Весь мир
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко на фоне спора вокруг Западной Сахары
20:08
Весь мир
Смерть диктатора: бывший президент Чада Хисен Хабре скончался в сенегальской тюрьме
20:05
Происшествия
Сотрудники ККИ закрыли семь незаконных торговых точек в Петербурге
20:03
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ужаснул поклонников снимком со странными руками
20:00
Общество
Шел в атаку с палкой и штыком: мордовские поисковики подняли останки 18 солдат
20:00
Общество
Музыка из стеклянных бутылок льется по тропинкам Александровского парка в Петербурге
19:57
Весь мир
Протурецкие боевики захватили в плен более 30 человек в окрестностях сирийского Африна
19:53
Общество
Опытный грибник дал советы начинающим любителям тихой охоты
19:53
Происшествия
Женщина-пешеход скончалась после ДТП на КАД в Петербурге
Все новости

Сотрудники ККИ закрыли семь незаконных торговых точек в Петербурге
Происшествия
Сотрудники ККИ закрыли семь незаконных торговых точек в Петербурге
Невские Новости  /  Александр Щербаков

Санкт-Петербург, 24 августа. Рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей закончился демонтажем палаток и изъятием продукции. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) провели рейд у станции метро «Ломоносовская» и выявили незаконную торговлю в семи местах. Нарушители торговали овощами, товарами трикотажа, принадлежностями для очков и телефонов.

В ходе проверки было изъято более 100 единиц торгового оборудования. Проведен демонтаж палаток. Предприниматели понесут административную ответственность за незаконную деятельность. В ходе мероприятий злоумышленники угрожали сотрудникам ККИ, в результате чего пришлось вызвать правоохранителей.

Тем временем рейд по барам на Рубинштейна в Петербурге помог выявить нарушителей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сотрудники ККИ закрыли семь незаконных торговых точек в Петербурге
рейд невский нарушители
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru