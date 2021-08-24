Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 20:17
20:16
Происшествия
Три человека погибли при столкновении двух легковушек в Саратовской области
20:15
Весь мир
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко на фоне спора вокруг Западной Сахары
20:08
Весь мир
Смерть диктатора: бывший президент Чада Хисен Хабре скончался в сенегальской тюрьме
20:05
Происшествия
Сотрудники ККИ закрыли семь незаконных торговых точек в Петербурге
20:03
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ужаснул поклонников снимком со странными руками
20:00
Общество
Шел в атаку с палкой и штыком: мордовские поисковики подняли останки 18 солдат
20:00
Общество
Музыка из стеклянных бутылок льется по тропинкам Александровского парка в Петербурге
19:57
Весь мир
Протурецкие боевики захватили в плен более 30 человек в окрестностях сирийского Африна
19:53
Общество
Опытный грибник дал советы начинающим любителям тихой охоты
19:53
Происшествия
Женщина-пешеход скончалась после ДТП на КАД в Петербурге
Все новости

Опытный грибник дал советы начинающим любителям тихой охоты

  /   Обновлено: 24 августа 2021 20:01
Общество
Опытный грибник дал советы начинающим любителям тихой охоты
wikipedia.org  /  Pumber / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 24 августа. Можно ли отличить ложный гриб, рассказала активистка группы «Грибы Ленинградской области, России и зарубежья» в социальной сети «ВКонтакте» Екатерина Аксенова.

Тем, кто хочет попробовать себя в тихой охоте, Екатерина Аксенова посоветовала предварительно выяснить, какие именно грибы растут в той области, где живет человек. Возможно, стоит присоединиться к компании опытных грибников, которые помогут сделать правильный выбор.

«В момент сбора можно скинуть фото специалистам. Есть разные грибы, которые могут синеть, розоветь. Есть ложный белый. Он похож на подберезовик, белый, но при срезе у него розовеет ножка и снизу розовая шляпка. Если лизнуть, то он горчит. Определить может только специалист, поэтому лучше не рисковать», — отметила Екатерина Аксенова в эфире Медиагруппы «Патриот».

Сильные дожди в Тульской области поспособствовали появлению редкого вида грибов в местных лесах. Ежовик коралловидный занесен в Красную книгу ряда российских регионов. Этот гриб обитает в лиственных и смешанных лесах. Чаще всего он встречается на поваленных бревнах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Опытный грибник дал советы начинающим любителям тихой охоты
грибы советы Аксенова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru