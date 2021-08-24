Опытный грибник дал советы начинающим любителям тихой охоты

Санкт-Петербург, 24 августа. Можно ли отличить ложный гриб, рассказала активистка группы «Грибы Ленинградской области, России и зарубежья» в социальной сети «ВКонтакте» Екатерина Аксенова.

Тем, кто хочет попробовать себя в тихой охоте, Екатерина Аксенова посоветовала предварительно выяснить, какие именно грибы растут в той области, где живет человек. Возможно, стоит присоединиться к компании опытных грибников, которые помогут сделать правильный выбор.

«В момент сбора можно скинуть фото специалистам. Есть разные грибы, которые могут синеть, розоветь. Есть ложный белый. Он похож на подберезовик, белый, но при срезе у него розовеет ножка и снизу розовая шляпка. Если лизнуть, то он горчит. Определить может только специалист, поэтому лучше не рисковать», — отметила Екатерина Аксенова в эфире Медиагруппы «Патриот».

Сильные дожди в Тульской области поспособствовали появлению редкого вида грибов в местных лесах. Ежовик коралловидный занесен в Красную книгу ряда российских регионов. Этот гриб обитает в лиственных и смешанных лесах. Чаще всего он встречается на поваленных бревнах.