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Происшествия
Женщина-пешеход скончалась после ДТП на КАД в Петербурге
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Женщина-пешеход скончалась после ДТП на КАД в Петербурге
Происшествия
Женщина-пешеход скончалась после ДТП на КАД в Петербурге
vk.com  /  ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО

Санкт-Петербург, 24 августа. Авария со смертельным исходом произошла на 114-м километре КАД. Происшествие случилось в направлении от дамбы и съезда на Краснофлотское шоссе.

Согласно предварительным данным, водитель совершил наезд на 37-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась до приезда медиков скорой помощи, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Предполагаемый виновник аварии сбежал с места происшествия.

Сотрудники дорожной полиции просят всех, кто стал свидетелем трагедии, обратиться на горячую линию правоохранителей. По факту произошедшего инициирована проверка.

Еще одна авария произошла в Москве. Там водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся.

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Все новости / Происшествия / Женщина-пешеход скончалась после ДТП на КАД в Петербурге
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