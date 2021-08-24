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Беглов смог заслужить поддержку федерального центра и патронаж президента для Петербурга
Общество
Беглов смог заслужить поддержку федерального центра и патронаж президента для Петербурга
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 24 августа. Поддержка со стороны федерального центра указывает на доверие, оказываемое губернатору Петербурга Александру Беглову, отметил политолог Алексей Ломов.

Градоначальник отправился в столицу с рабочим визитом на прошлой неделе и обсудил в Москве перспективы развития города на Неве. Северная столица возьмет инфраструктурный кредит в размере 25 миллиардов рублей на 15 лет. Эти средства будут выданы под 3,5%.

Заем позволит ускорить строительство значимых для Петербурга объектов, например Шкиперской развязки ЗСД. Инициативе, требующей серьезной подготовки, посвятили сразу несколько совещаний в Москве. Это подтверждает, что Беглову удалось заслужить поддержку федеральных властей для Северной столицы.

«Поддержка означает определенный статус доверия федерального центра градоначальнику», — отметил Ломов.

По словам эксперта, городу на Неве необходимы дополнительные федеральные кредиты, поскольку бюджет Петербурга сократился из-за пандемии, а развитие транспортной инфраструктуры является первостепенным проектом. Очень важно, что президент России Владимир Путин обращает личное внимание на эти проблемы. Как пояснил Ломов, участие главы государства говорит в пользу деятельности Беглова, так как не всем главам регионов оказывают подобное доверие.

«Надеюсь, что и дальше город будет под патронажем нашего президента и все проекты, намеченные для этого, будут реализованы», — цитируют политолога Невские Новости.

Ранее автоэксперт Михаил Бурцев оценил решение Беглова заключить партнерство с РЖД для решения проблемы транспортной доступности Петербурга для пригородов. Специалист подчеркнул, что функционал поездов помогает справляться с большими пассажиропотоками.

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петербург политолог беглов
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