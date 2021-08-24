Общественница Аксенова посоветовала петербуржцам поторопиться в лес за опятами

Санкт-Петербург, 24 августа. Активистка группы «Грибы Ленинградской области, России и зарубежья» Екатерина Аксенова дала несколько советов любителям «тихой охоты».

Группа в социальной сети «Грибы Ленинградской области, России и зарубежья» объединяет множество единомышленников. Те, кто интересуются, где растут грибы, как определить, что собирать, и куда ехать, находят там ответы на свои вопросы. В сообществе состоят более 80 тыс. грибников, отмечает активистка Екатерина Аксенова.

Говоря о том, что же сейчас можно собрать в лесу, собеседница Федерального агентства новостей подчеркнула, что в прошлом году доминировали красные грибы. В этом году много белых, а также опят.

«Прошел большой слой белых и боровых в нашей области. Появились красные грибы. Быстро растут опята и уже начинают заканчиваться, потому что это очень быстрые грибы. Ждем грибов, которые будем солить и к Новому году и употреблять с удовольствием», — рассказала общественница в эфире Медиагруппы «Патриот».

Стоит ли ожидать в следующем году нашествия грибов, пока сложно ответить, подчеркнула Аксенова. В зависимости от года сбор плодовых возможен даже в ноябре. Иногда лисички и боровики встречаются даже в декабре, отметила Екатерина Аксенова.

В некоторых регионах России после дождей появляются редкие грибы.