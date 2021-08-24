Депутат Госдумы Федоров поддержал Беглова в вопросе смягчения ограничений по COVID-19

Санкт-Петербург, 24 августа. Депутат Госдумы Евгений Федоров отреагировал на смягчение ограничений по коронавирусу в Петербурге.

Петербургским аквапаркам разрешили возобновить работу с 27 августа. Соответствующее изменение в постановление городского правительства подписал глава Северной столицы Александр Беглов. Депутат Госдумы Евгений Федоров поддержал решение петербургских властей.

«То, что все начинает вновь работать, — это хорошо. Пусть будут какие-то ограничения, но зато люди смогут пользоваться всеми услугами», — отметил Федоров в беседе с NewInform.

Те или иные ограничения вводятся из-за ситуации на фоне пандемии коронавируса. Сейчас обстановка стабилизируется, напомнил Евгений Федоров. В связи с этим можно открывать определенные объекты и снимать некоторые ограничения. Это верно и правильно, резюмировал российский политик.

Экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода ранее оценил ход кампании по вакцинации петербуржцев от коронавируса. Сейчас важно информировать граждан среднего возраста и молодежь о необходимости привиться, отметил эксперт.